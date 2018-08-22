Александр Моор провел совещание по реализации масштабных национальных проектов в Тюменской области

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня провел большое рабочее совещание, темой которого стало участие Тюменской области в реализации национальных проектов, сообщили Накануне.RU

Открывая совещание, врио главы региона напомнил, что президент обозначил 12 ключевых направлений развития России. Все они трансформированы в национальные проекты. Александр Моор подчеркнул, что работа предстоит большая несмотря на то, что некоторыми проектами Тюменская область занимается уже не первый год.

"Нам необходимо активно включиться в реализацию всех нацпроектов, проанализировать показатели, предусмотреть необходимые ресурсы и организационные мероприятия на ближайшие шесть лет, чтобы достичь желаемого результата", - заявил врио губернатора.

Нацпроекты определяют приоритеты и стратегические задачи, которые необходимо решить. В здравоохранении такими задачами является увеличение коэффициента рождаемости и продолжительности жизни, снижение смертности людей трудоспособного возраста и общей смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Для достижения этих целей в Тюменской области планируется открыть три онкологических центра, новый областной онкологический центр в Медицинском городе. Будет развиваться и система сосудистых центров.

Обеспечить местами в детских садах детей до трех лет - задача нацпроекта "Демография". В качестве одного из способов решения этой масштабной задачи врио губернатора Александр Моор поручил проработать с застройщиками механизм, предусматривающий строительство помещений для организации дошкольных групп на первых этажах вновь строящихся домов.

Также на совещании обсудили национальные проекты по развитию малого и среднего бизнеса, повышения производительности труда и занятости. Отметим, что масштабные программы по проектам: "безопасные и качественные дороги", "жилье и городская среда", "цифровая экология", "экология" регион реализует давно и его наработки по ним поддержаны на федеральном уровне.