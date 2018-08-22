Путин обсудил с членами Совбеза "основные раздражители" в российско-американских отношениях

Президент России Владимир Путин в Сочи провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

На совещании обсуждались текущие внутрироссийские вопросы, главным образом, социально-экономической повестки дня. Также состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии.

Как уточнили в пресс-службе, речь зашла о нынешнем состоянии российско-американских отношений и "основных раздражителях в них". Вопрос поднимался в преддверии встречи Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Напомним, встреча состоится завтра, 23 августа, в Женеве. Ранее Болтон заявил, что Россия "застряла в Сирии", что дает Вашингтону рычаги давления на Москву.