Грузия подала в ЕСПЧ третий иск против России

Грузия подала очередной иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщается на сайте грузинского Минюста.

До этого у Грузии с РФ было две межгосударственные тяжбы в ЕСПЧ.

По первому иску, который касался массовой депортации грузинских граждан из России, в 2014 году решение было принято в пользу Грузии.

Второй иск об августовской войне 2008 года ожидает решения суда.

В третьем иске РФ обвиняется в "целенаправленной кампании в отношении грузинского населения".

Минюст отмечает, что эти нарушения "имеют дискриминационный мотив".

Они якобы направлены на "дальнейшее преследование и запугивание этнических грузин, с тем чтобы не допустить возвращения грузинского населения в Абхазию и Цхинвал".