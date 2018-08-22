Избирательные участки Свердловской области полностью готовы к выборам

В городах Свердловской области продолжается подготовка к выборам в гордуму Екатеринбурга, которые пройдут 9 сентября. На сегодняшний день все избирательные участки уже готовы к открытию. Речь об этом шла на заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба области, которое провел первый вице-губернатор Алексей Орлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики региона.

По мнению Орлова, особое внимание нужно уделять вопросам готовности помещений для голосований. В день выборов в области откроются 655 избирательных участков, а в Екатеринбурге - 573.

"Учитывая, что с сентября 2017 года мы проводим уже третьи по счету выборы, все организационные вопросы уже сняты, нерешенных задач на данный момент нет. Вместе с тем сейчас идет текущая проверка помещений и зданий для голосований со стороны, в том числе правоохранительных органов и МЧС. Эта работа будет продолжаться вплоть до дня голосования", – отметил глава администрации Александр Якоб.

По его словам, 485 помещений уже оборудованы видеокамерами, а 252 помещения – металлодетекторами.

Кабмину и муниципальным властям во взаимодействии с органами правопорядка поручено обеспечить безопасность на избирательных участках в день голосования. За общественным порядком будут следить свыше двух тысяч сотрудников полиции. Наряды комплексных сил правоохранителей, в том числе дорожно-патрульной службы, будут приближены к местам массового пребывания людей.

Напомним, что на выборы в гордуму Екатеринбурга потратят 125 млн рублей, а на видеонаблюдение - 14 млн рублей.