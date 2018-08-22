В Москве массово отравились рабочие стройплощадки в центре города

Следователи Москвы проводят проверку по факту массового отравления рабочих на стройплощадке в центре города, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Ранее об отравлении строителей сообщили СМИ. Из публикации следует, что 20 августа рабочие обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

Впоследствии они были госпитализированы в инфекционные стационары в состоянии средней тяжести.

"Также отмечается, что завтраки, обеды и ужины для строителей организовывались в раздаточной столовой на данном строительном объекте", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших.