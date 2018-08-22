В Челябинске предъявили обвинение мужчине, который убил и расчленил свою подругу

В Челябинске предъявили обвинение 54-летнему местному жителю, который убил, а потом расчленил свою подругу.

Вечером 6 августа этого года мужчина в ходе конфликта забил насмерть руками 41-летнюю женщину и, желая избежать наказания, злоумышленник расчленил тело своей жертвы, а фрагменты спрятал в разные мусорные баки в Тракторозаводском районе города.

Утром 7 августа фрагменты тела женщины были обнаружены, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.