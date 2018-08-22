В Москве с опозданием приземлился самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Геленджика, лайнер задержался из-за неисправности двигателя, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как отмечается, самолет должен был приземлиться в московском аэропорту "Домодедово" 21 августа в 16.05 мск. Однако пассажиры прибыли в столицу лишь 22 августа в 12.06.

В авиакомпании пояснили, что на лайнере, выполнявшем рейс U6-116 "Геленджик – Москва", не запустился двигатель. "Задымление и возгорание двигателя отсутствовало. Неисправность была полностью устранена, и воздушное судно вылетело в Москву", – отметили в компании.