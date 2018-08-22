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Новости
22.08.2018 14:00 Мск (16:00 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Несмотря на невысокие результаты Шарапова вернулась в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
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Мария Шарапова (2016) | Фото:instagram.com/mariasharapova

Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова до сих пор не может вернутся на свой прежний высокий уровень после дисквалификации, однако на ее доходах это не сказывается — несмотря на невысокие результаты она вернулась в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок мира‍ по версии журнала Forbes, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, на официальном сайте издания опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменок в период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года. Россиянка отсутствовала в прошлогоднем топ-10, не попав туда впервые с 2005 года. В этом году она вернулась в лист сразу на пятое место с заработком в $10,5 млн, при этом большую часть денег принесли Шараповой спонсорские контракты, а не призовые.

Отметим, что 8 из 10 спортсменок в списке являются теннисистками:

1. Серена Уильямс (США, теннис) – $ 18,1 млн ($ 62 тыс. — призовые, $18 млн — спонсорские контракты).

2. Каролина Возняцки (Дания, теннис) – $ 13 млн ($ 7 млн — призовые, $ 6 млн — спонсорские контракты).

3. Слоан Стивенс (США, теннис) — $ 11,2 млн ($ 5,7 млн — призовые, $ 5,5 млн – спонсорские контракты).

4. Гарбинье Мугуруса (Испания, теннис) – $ 11 млн ($ 5,5 млн — призовые, $ 5,5 млн – спонсорские контракты).

5. Мария Шарапова (Россия, теннис) — $ 10,5 млн ($ 1 млн — призовые, $ 9,5 млн – спонсорские контракты).

6. Винус Уильямс (США, теннис) – $ 10,2 млн ($ 4,2 млн — призовые, $ 6 млн – спонсорские контракты).

7. Пусарла Венката Синдху (Индия, бадминтон) — $ 8,5 млн ($ 500 тыс. — призовые, $ 8 млн – спонсорские контракты).

8. Симона Халеп (Румыния, теннис) – $ 7,7 млн ($ 6,2 млн — призовые, $ 1,5 млн – спонсорские контракты).

9. Даника Патрик (США, автогонки) – $ 7,5 млн ($ 3 млн — зарплата и призовые, $ 4,5 млн – спонсорские контракты).

10. Анжелика Кербер (Германия, теннис) – $ 7 млн ($ 3 млн — призовые, $ 4 млн – спонсорские контракты).

Мария Шарапова(2016)|Фото: starslife.ru

Напомним, что 7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга, а именно запрещенного с 1 января 2016 препарата мельдония, который содержался в принимаемом ею уже 10 лет препарате милдронате. По заявлению самой Шараповой, препарат применялся исключительно в терапевтических целях. Решением антидопингового комитета Международной федерации тенниса (WTA) принятого 8 июня 2016 года, она была дисквалифицирована на два года. После апелляции, поданной Шараповой, срок был сокращен до 15 месяцев, что позволяло вернуться на корт в апреле 2017 года, так как суд признал, что Шарапова принимала мельдоний непреднамеренно, не для улучшения результатов. 26 апреля прошлого года Шарапова, после окончания дисквалификации, впервые приняла участие в турнире WTA в Штутгарте.

За два года выступлений после дисквалификации ей удалось выиграть турнир в китайском Тяньцзине, однако на соревнованиях турниров "Большого шлема" высшей ступенькой является всего лишь четвертьфинал "Ролан Гаррос" этого года. В данный момент Шарапова занимает 23 строчку в рейтинге WTA.

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22.08.2018 14:00 Мск | Давыдов Денис
16:00 Екб

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Несмотря на невысокие результаты Шарапова вернулась в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
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