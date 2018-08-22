В Югре судят хозяина кафе: шестилетняя девочка после игры в заведении попала в больницу и умерла

Бизнесмена из Югорска судят за смерть девочки после посещения его кафе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

1 октября 2017 г. в игровой зоне детского кафе в городе Югорске шестилетняя девочка попала головой в петлю подвесного устройства и начала задыхаться. Ее доставили в больницу, где ребенок вскоре умер. Следователи полагают, что обвиняемый открыл оборудование для посетителей, но не следил за его безопасностью, не ремонтировал, не осматривал ежедневно.

Трагедия произошла из-за невнимательного отношения обвиняемого: кто-то убрал веревку с обычного места и поместил ее на верхнюю перекладину конструкции в форме петли. За нее потом и зацепилась девочка. Владелец кафе признал вину, раскаялся в случившемся. После происшествия заведение закрыто. Дело ушло в суд.