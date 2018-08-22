ФСИН отсудила у бывшего директора Реймера более 2,2 млрд рублей

С бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Александра Реймера и двух других фигурантов уголовного дела о хищениях при закупке электронных браслетов взыскано более 2,2 млрд рублей.

Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Как отмечает "Интерфакс", исковые требования ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Реймера в 2017 году суд приговорил к восьми годам колонии по делу об афере с электронными браслетами. Экс-глава ФСИН был задержан в 2015-ом.

Вместе с Реймером перед судом предстали его бывший заместитель Николай Криволапов и директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" ФСИН Виктор Определенов. Все трое обвинялись в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.