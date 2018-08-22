Свердловская область - в тройке регионов-лидеров по реализации программ капремонта

Свердловская область вошла в тройку регионов-лидеров страны по реализации программ капитального ремонта. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, рейтинг был составлен Общероссийским народным фронтом.

По данным ОНФ, в исследовании принимали участие 85 субъектов страны. Качество организации капитального ремонта региональными органами власти за первое полугодие 2018 года оценивалось по нескольким критериям, среди которых выполнение планов работ, эффективность использования взносов. В итоге Свердловская область заняла второе место, набрав 292 балла.

В Минстрое России отмечают, что внимание общественников к качеству организации капремонта – это дополнительная мотивация для регионов к более эффективному выполнению работ. По мнению главы Фонда капремонта многоквартирных домов Свердловской области Станислава Суханова, масштабы работ по капремонту жилфонда области обязывают максимально продуктивно выстраивать рабочий процесс и постоянно работать над повышением качества капитального ремонта.

"Мы ужесточили контроль за реализацией программы в целом – от проведения обследований, согласования проектно-сметной документации до эффективности расходования средств собственников. Для сохранения лидирующих позиций мы планируем усилить работу по всем основным направлениям и своевременно выполнить запланированные ремонтные работы", - отметил Суханов.

Стоит отметить, что при анализе количественных показателей по капитальному ремонту Средний Урал среди всех субъектов страны находится на втором месте после Московской области. В региональную программу Свердловской области включено более 27,9 тыс. домов.