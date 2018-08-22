Ямалец сбежал от следователя вместе с делом о краже

В Тарко-Сале 32-летний ямалец сбежал из отдела полиции вместе с материалами возбужденного против него уголовного дела о краже. За это он попал под вторую "уголовку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

17 июля подозреваемый в краже находился на допросе у полицейского. Следователь вышел. Ямалец, взяв материалы дела, выпрыгнул в окно и сбежал. Отбежав от здания, часть добычи он бросил около забора, а несколько листов прихватил с собой. Вскоре беглеца поймали.

Он вину признал, объяснив свое поведение протестом против уголовного дела о краже, к которой, по его словам, он не причастен.