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общество  |  комментариев: 5
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от издателя  |  добавить комментарий


Михаил Щапов: Правительство должно отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста Мы предлагаем не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета. Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер.
22.08.2018
экспертное мнение ;
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Ямалец сбежал от следователя вместе с делом о краже
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: canal3.md

В Тарко-Сале 32-летний ямалец сбежал из отдела полиции вместе с материалами возбужденного против него уголовного дела о краже. За это он попал под вторую "уголовку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

17 июля подозреваемый в краже находился на допросе у полицейского. Следователь вышел. Ямалец, взяв материалы дела, выпрыгнул в окно и сбежал. Отбежав от здания, часть добычи он бросил около забора, а несколько листов прихватил с собой. Вскоре беглеца поймали.

Он вину признал, объяснив свое поведение протестом против уголовного дела о краже, к которой, по его словам, он не причастен.

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22.08.2018 13:36 Мск | Тарко-Сале | Михаил Лукашкин
15:36 Екб

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Ямалец сбежал от следователя вместе с делом о краже
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