Школы Пермского края готовы к новому учебному году

В Прикамье завершились проверки образовательных учреждений края к 1 сентября. Об этом на сегодняшнем заседании краевого правительства сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Госпожнадзора, Росгвардии, муниципальных управлений образования и самих учреждений, осмотрела около 1500 школ, детских садов, колледжей, техникумов и центров дополнительного образования. Они были проверены на соответствие требованиям пожарной, антитеррористической безопасности. Также проверялось санитарно-эпидемиологическое состояние.

Капитальный ремонт был проведен в 30 образовательных учреждениях Прикамья. Были отремонтированы пищеблоки, системы отопления, канализации и водоснабжения. Также в учебных заведениях установили пожарные сигнализации, турникеты, системы видеонаблюдения. Были закуплены новые учебники, лабораторное оборудование. Необходимое оборудование было приобретено и для детей-инвалидов.

Проверку прошли в том числе недавно построенные пермские школы №42 и №59. В ближайшую пятилетку в регионе будут построены 27 детских садов на 5 тыс. мест, 27 школ на 15 тыс. мест и еще 12 объектов образовательной инфраструктуры.