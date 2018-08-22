Супруга главреда "МК" потребовала через суд разделить имущество на 27 млрд рублей

Жена главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество общей стоимостью 27 млрд рублей. Заседание пройдет 23 августа в закрытом режиме.

Как сообщил ТАСС источник, стоимость только недвижимого имущества супругов оценивается в 1,5 млрд рублей. Речь идет об одном жилом помещении и 11 нежилых помещениях в Москве, двух жилых домах в подмосковных Раменках, двух земельных участках в Чеховском районе и девяти участках в Одинцовском районе Подмосковья.

Евгения Ефимова также просит выселить Гусева из квартиры на Малом Козихинском переулке в Москве и взыскать с него денежную компенсацию за пользование совместным имуществом.

Кроме того, супруга якобы просит разделить такое имущество, как доли и акции в уставных капиталах ЗАО "Редакция газеты Московский комсомолец", ООО "МК. Медиа-сервис", агентстве "Компания Фрегат", ЗАО "Издательский дом МК".

Напомним, сейчас в суде делит совместно нажитое другая пара – юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян. Артистка добивается передачи ей большей части недвижимости, а также всех картин и антиквариата, которые находятся в занимаемой ей квартире.

По словам юриста, для раздела имущества необходимо произвести его опись и оценку, однако этому препятствует супруга юмориста, которая не пускает в квартиру судебного пристава.