В Киеве заявили, что Россия полностью перестала пропускать суда в украинские порты на Азовском море

Россия полностью заблокировала Керченский пролив, перестав пропускать суда в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Об этом написал редактор украинского портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

По его данным, за неделю с 14 по 21 августа Россия не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна.

"Поэтому нет резонансных задержаний посреди моря. Поэтому стоят почти пустые порты Мариуполь и Бердянск", – написал Клименко в Facebook.

Он отметил, что на якорных стоянках в Керченском проливе находится 16 судов общей грузоподъемностью 120 тыс. тонн.

"То есть именно столько грузов ждут в украинских портах", – написал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 21 августа Киев второй раз признал законность действий России в Азовском море.