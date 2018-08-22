Зауралец, зарубивший топором двух спящих мужчин, не смог обжаловать приговор

Курганский областной суд оставил без изменения приговор 36-летнему жителю Катайска.

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Как ранее сообщало Накануне.RU, в Катайске ночью 8 февраля этого года произошло убийство - пьяный местный житель топором зарубил спящего знакомого. Еще один пострадавший от рук злоумышленника смог убежать и вовремя обратиться за медицинкой помощью.

Мужчине было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, данный приговор был обжалован стороной защиты, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Стоит отметить, что февральская трагедия произошла в доме, где в 2014 году уже было совершено двойное убийство - данный притон печально известен в Катайске, там постоянно собираются местные алкоголики, ведущие асоциальный образ жизни для употребления спиртного.