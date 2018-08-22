В СКР рассказали о деталях дела, в рамках которого проводились обыски в метрополитене Петербурга

В СКР пояснили обстоятельства обысков в "Петербургском метрополитене" - они проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ведомства.

Отмечается, что в декабре 2015 года неустановленные лица из числа работников одной из коммерческих структур, введя в заблуждение руководство ГУП "Петербургский метрополитен", заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования.

"В дальнейшем злоумышленники приискали контрафактную продукцию, по многократно завышенной стоимости, которую использовали при выполнении указанных работ. В соответствии с условиями договора СПб ГУП "Петербургский метрополитен" перечислило на счет данной коммерческой структуры более 32 млн рублей, которые злоумышленники похитили и распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Следователи совместно с УФСБ устанавливают личности совершивших данное преступление.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге проводят обыски в ГУП "Петербургский метрополитен".