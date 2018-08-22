В Челябинске компанию, которая занималась уборкой дорог города, признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ЗАО "Южуралавтобан". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее компания обратилась в суд с заявлением признать "ликвидируемого должника ЗАО "Южуралавтобан" банкротом.

Суд признал общество несостоятельным и ввел в компании конкурсное производство до 15 декабря.

Напомним, компания "Южуралавтобан" до 2016 года занималась уборкой дорог города Челябинска. Работа подрядчика подверглась критике как со стороны южноуральцев, так и городской прокуратуры. Было установлено, что "Южуралавтобан" не готов к уборке улично-дорожной сети Челябинска: не хватает спецмашин, пескосоляной смеси и периодичности обработки улично-дорожной сети. Это привело к снижению уровня безопасности дорожного движения и увеличению аварийности на дорогах города.

В 2016 году контракт заключили с компанией "Южуралмост", которая, как и "Южуралавтобан", входит в группу компаний "Автобан".

Добавим, в июне в комитет Госдумы по контролю и регламенту поступил официальный запрос из Генеральной прокуратуры России на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции "Справедливой России" Вадима Белоусова. Как сообщали СМИ, запрос Генпрокуратуры может быть связан с уголовным делом о мошенничестве по факту вывода денег со счетов ЗАО "Южуралавтобан".