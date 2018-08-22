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"Можно еще придраться, что колеса из металла, круглые и стучат": на УВЗ ответили критикам нового низкопольного трамвая
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трамвай, Нижний Тагил (2018) | Фото: Накануне.RU

На АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") ответили на критические публикации в уральских СМИ, посвященные новому трамваю Уралтрансмаша.

Модель 71-412 была презентована в Нижнем Тагиле на Дне города губернатору Евгению Куйвашеву, а вскоре появится и на улицах Екатеринбурга. Как писали уральские СМИ, планируется, что в ближайшие годы уральская столица закупит 150-170 новых трамваев, и часть из них будут именно этой модели.

Советник генерального директора УВЗ Дмитрий Калениченко в беседе с Накануне.RU назвал вышедшие публикации "попыткой критики, чтобы подвязаться к такой интересной и перспективной теме, как модернизированный чешский трамвай".

трамвай, Нижний Тагил(2018)|Фото: Накануне.RU

Так, он прокомментировал претензии к пандусу для инвалидов, который якобы сложно выдвигать - для чего водителю нужно будет проделать ряд определенных действий.

"Вряд ли он когда-либо будет выдвинут, чтобы могла заехать коляска, поскольку уровень пола этого трамвая соответствует уровню платформы, с которой человек будет заходить. Это настолько запасной вариант, что, только если трамвай остановится где-нибудь в поле, там нужно будет помочь зайти или заехать внутрь человеку с ограниченными возможностями. Акцентировать внимание на этом - глупо", - отметил представитель УВЗ.

Куйвашев, Пинаев, Потапов и трамвай в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

Ответил он и на критику о том, что в трамвае низкий потолок.

"Все соответствует евростандартам. Если человек высокий, то можно удариться о поручни и в метро в Москве, и в троллейбусе, и в автобусе. Я сам под 2 метра ростом, и нет ни одного вида транспорта, в котором мне было бы абсолютно комфортно по росту: о поручни частенько ударяюсь. Но это не значит, что их нужно делать под мой рост, потому что часто вижу людей, которые даже до этого уровня дотягиваются с трудом. В данном случае было выбрано среднее - массовое, для всех", - пояснил Дмитрий Калениченко.

Куйвашев, Пинаев, Потапов и трамвай в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

Наконец, автор заметки утверждал, что сиденья неудобны для пассажиров.

"Хотелось бы спросить, а с чем сравниваете? Это субъективизм. Можно еще придраться, что колеса из металла, круглые и стучат", - заметил представитель УВЗ.

По его словам, ни один настоящий специалист в этой области "ничего не критиковал и критиковать не будет".

"Профессионалы все понимают. Поэтому это не критика, а, скорее, попытка критики. Документация по модернизации разработана чешским конструкторским бюро и полностью соответствует евростандартам. Это - "недовольство" европейскими трамваями", - рассказал Дмитрий Калениченко.

Добавим, Евгений Куйвашев заявлял, что трамваи производства УВЗ будут приобретаться не только для Свердловской области, но для других регионов Урала.

Куйвашев, Пинаев, Потапов и трамвай в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Можно еще придраться, что колеса из металла, круглые и стучат": на УВЗ ответили критикам нового низкопольного трамвая
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