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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 5
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Михаил Щапов: Правительство должно отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста Мы предлагаем не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета. Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер.
22.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
22.08.2018 13:00 Мск (15:00 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Порошенко: Никогда не соглашусь с Россией по Донбассу, но кругом "адвокаты Путина"
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Порошенко, грустный, плачет (2016) | Фото:

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что никогда не согласится на урегулирование конфликта в Донбассе на российских условиях. Об этом он сказал на встрече с бывшими боевиками, воевавшими в Донбассе.
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Он подчеркнул, что никогда не примет "российские кабальные условия", и делает ставку на усиление армии.

"Не будет реванша, не будет возврата в Российскую империю", - сказал Порошенко.

При этом он посетовал, что у президента России Владимира Путина очень много сторонников внутри самой киевской власти.

"Меня как президента шокирует другое: сколько же, черт возьми, у него адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину", - написал Порошенко в Twitter.

"Если любую критику Порошенко рассматривать как пособничество Путину - тогда да, "адвокатов Путина" много, но это ложь, которой Порошенко хочет оправдывать свои неудачи в управлении страной", - написал пользователь Facebook Nick Khanenko.

Примечательно, что представитель Порошенко на переговорах в Минске Ирина Геращенко недавно признала: Украину интересует не урегулирование конфликта в Донбассе, а продление американских санкций против России, т.е. соблюдение интересов США.

путин порошенко(2015)|Фото:

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22.08.2018 13:00 Мск | Евгений Чернышёв
15:00 Екб

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Порошенко: Никогда не соглашусь с Россией по Донбассу, но кругом "адвокаты Путина"
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