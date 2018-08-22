Порошенко: Никогда не соглашусь с Россией по Донбассу, но кругом "адвокаты Путина"

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что никогда не согласится на урегулирование конфликта в Донбассе на российских условиях. Об этом он сказал на встрече с бывшими боевиками, воевавшими в Донбассе.

Он подчеркнул, что никогда не примет "российские кабальные условия", и делает ставку на усиление армии.

"Не будет реванша, не будет возврата в Российскую империю", - сказал Порошенко.

При этом он посетовал, что у президента России Владимира Путина очень много сторонников внутри самой киевской власти.

"Меня как президента шокирует другое: сколько же, черт возьми, у него адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину", - написал Порошенко в Twitter.

"Если любую критику Порошенко рассматривать как пособничество Путину - тогда да, "адвокатов Путина" много, но это ложь, которой Порошенко хочет оправдывать свои неудачи в управлении страной", - написал пользователь Facebook Nick Khanenko.

Примечательно, что представитель Порошенко на переговорах в Минске Ирина Геращенко недавно признала: Украину интересует не урегулирование конфликта в Донбассе, а продление американских санкций против России, т.е. соблюдение интересов США.