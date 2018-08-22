Американский боксер Майк Тайсон прилетит в Челябинск на бой Лебедева

Американский боксер Майк Тайсон прилетит в Челябинск на бой суперчемпион мира WBA 2017 и чемпиона мира IBF 2017 Дениса Лебедева, который пройдет 7 сентября на ледовой арене "Трактор", сообщили Накануне.RU в RCC Boxing Promotions.

В настоящий момент соперник Лебедева не определен, но известно, что это будет боксер из ТОП-15 рейтинга WBA. Добавим, что в 33 поединках Денис Лебедев одержал 30 побед, 22 из которых нокаутом.

Напомним, это уже второй визит Тайсона в Челябинске – в феврале он посетил бой российского бойца Ивана Штыркова против поляка Марчина Лазарса.