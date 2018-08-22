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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 5
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Михаил Щапов: Правительство должно отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста Мы предлагаем не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета. Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер.
22.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
22.08.2018 12:55 Мск (14:55 Екб)
общество | Челябинская область
Американский боксер Майк Тайсон прилетит в Челябинск на бой Лебедева
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тренировка, мастер-класс, Майк Тайсон, Костя Цзю, Екатеринбург (2018) | Фото:Накануне.RU

Американский боксер Майк Тайсон прилетит в Челябинск на бой суперчемпион мира WBA 2017 и чемпиона мира IBF 2017 Дениса Лебедева, который пройдет 7 сентября на ледовой арене "Трактор", сообщили Накануне.RU в RCC Boxing Promotions.
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В настоящий момент соперник Лебедева не определен, но известно, что это будет боксер из ТОП-15 рейтинга WBA. Добавим, что в 33 поединках Денис Лебедев одержал 30 побед, 22 из которых нокаутом.

Напомним, это уже второй визит Тайсона в Челябинске – в феврале он посетил бой российского бойца Ивана Штыркова против поляка Марчина Лазарса.

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22.08.2018 12:55 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
14:55 Екб

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Американский боксер Майк Тайсон прилетит в Челябинск на бой Лебедева
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