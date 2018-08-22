"Листовки содержали недостоверную информацию". На Среднеуральской птицефабрике прокомментировали задержание подростка

Компания ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" (является учредителем птицефабрики "Среднеуральская") прокомментировала задержание 16-летнего подростка, который распространял листовки на территории предприятия. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, охрана прибегла к таким мерам, потому что сведения в листовках содержали недостоверную информацию о предприятии.

Напомним, что следственный комитет завел дело на ЧОП из-за незаконного задержания подростка на территории Среднеуральской птицефабрики. Парень распространял листовки на парковке с призывом сотрудников птицефабрики обратить внимание на свое руководство, которое не строит очистные сооружения. Следователи возбудили дело по двум статьям – "незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

"При задержании Ярошенко Д.С. сотрудниками охраны была вызвана полиция. Сотрудники полиции прибыли на место через 1 час 10 минут и увезли задержанного гражданина на опрос. Листовки, которые Ярошенко Д.С. закладывал под стеклоочистители автомобилей сотрудников птицефабрики, содержали недостоверную информацию, порочащую репутацию компании. Кроме того, учитывая, что источником распространения анонимных листовок являлся член Совета молодежной организации АО "Уралэлектромедь", цель распространения листовок заключалась в создании информационного шума, а также дестабилизации социальной обстановки перед единым днем голосования 9 сентября 2018 в городе Верхняя Пышма", - прокомментировали инцидент на предприятии.

В пресс-службе также добавили, что молодому человеку никто не угрожал.

Руководство Среднеуральской птицефабрики направило официальное заявление в СК о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета молодежной организации Уралэлектромеди и его соучастников на предмет наличия в их действиях состава преступления по статье 151.2 УК РФ "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".