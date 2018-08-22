Житель Нижнего Новгорода осужден за сексуальную переписку с 11 несовершеннолетними

В Чувашии 31-летний житель Нижнего Новгорода осужден за переписку сексуального характера с 11 несовершеннолетними девочками, проживающими на территории шести регионов России, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Чувашской Республике.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетних – 4 эпизода), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п.п. "а, г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов среди несовершеннолетних), а также ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни – 2 эпизода)", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что с января по июль 2017 года мужчина вел в соцсетях переписку на сексуальные темы с 11 жительницами Чувашии, Нижегородской, Калужской и Московской областей, а также Пермского и Красноярского краев в возрасте от 10 до 15 лет.

"Кроме того, он в том числе путем обещаний материальных благ, уговоров, а также шантажа и угроз требовал от некоторых из них присылать ему свои фотографии интимного характера, а также сам отправлял им материалы порнографического содержания", - говорится в сообщении.

О произошедшем узнали родители двух потерпевших из Чувашии, после чего обратились с соответствующими заявлениями в следственные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник был задержан по месту жительства в Нижнем Новгороде.

По делу были проведены следственные действия на территории шести субъектов РФ. "Причастность осужденного к инкриминированным деяниям подтверждается показаниями, потерпевших, их законных представителей и 28-ми свидетелей, заключениями проведенных по уголовному делу комплексной комиссионной компьютерно-технической психолого-искусствоведческой и других судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 13,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.