Россиянин задержан в Германии по подозрению в подготовке взрыва

В Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержали гражданина России, передает РИА Новости.

Подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год. В квартире россиянина прошли обыски.

Как сообщает генпрокуратура ФРГ, задержанный "подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ".

Год назад в Турции был задержан гражданин России, который сознался в подготовке терактов.

Как сообщало Накануне.RU, мужчина хотел направить дрон со взрывчаткой на авиабазу Инжирлик - для этого он даже якобы связывался с террористами и просил средства на покупку беспилотного летательного аппарата. Также сообщается о том, что россиянин хотел устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры.