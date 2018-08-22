Кравчук предложил Донбассу автономию, но без права обсуждать "святые для Украины вещи"

Бывший украинский президент Леонид Кравчук считает, что Донбассу можно предоставить автономию, но без права обсуждения вопросов, которые для Украины являются "святыми": внешнеполитического вектора, армии, полиции, границ и т.п. Об этом написал в своей колонке в издании "Главред".

Он признал, что уход Крыма и части Донбасса случился из-за просчетов Киева.

"Мы не дали больше прав и свобод этим регионам, которые имеют особый, даже специфический характер", - отметил Кравчук.

Однако он отказал Донбассу в праве прикасаться к вопросам территориальной целостности, суверенитета, охраны территории, армии, полиции, службы безопасности и международных вопросов, "потому что все это - дело центра".

Кравчук также категорически отверг федерализацию страны.

"Я - против федерализации Украины. Федерализация охватит всю Украину. Это неприемлемо", - считает экс-президент.

Он предложил назвать процесс автономизацией, но не трогать "святых для Украины вещей". При этом он констатировал, что с 2014 года "в Донбассе все слишком изменилось", и не в пользу Украины.

Ранее Кравчук уже предлагал обсудить с Донбассом принципы автономии.