Южная Корея предложила КНДР создать объединенные команды в разных видах спорта на Олимпиаде-2020 в Токио

Южная Корея предложила КНДР рассмотреть возможность создания объединенных команд по различным видам спорта на летних Олимпийских играх в Токио-2020, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации агентства Yonhap, об этом заявил сегодня южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.

"Мы обсуждали [с КНДР] вопрос о том, как нам поступить с объединенными командами в преддверии Олимпиады в Токио. Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивной тематике с целью создания большего количества таких команд", - цитирует ТАСС слова чиновника, сказанные журналистам во время посещения Азиатских игр-2018 в Индонезии.

Напомним, что страны уже имеют опыт выступления объединенных команд - объединенная женская хоккейная команда Кореи приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире на Олимпиаде-2018. При этом все остальные спортсмены из Южной Кореи и КНДР выступали на играх под флагами своих стран.

Кроме этого, делегации двух стран под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия и закрытия игр в Пхенчхане, а также на открытии Азиатских игр, которые проходят в эти дни.