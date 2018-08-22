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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 5
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Михаил Щапов: Правительство должно отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста Мы предлагаем не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета. Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер.
22.08.2018
экспертное мнение ;
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22.08.2018 12:08 Мск (14:08 Екб)
экономика | В России
Переход в расчетах на нацвалюты станет ответом на новые санкции США
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доллар, инфляция, Вашингтон, удивление (2017) | Фото: ejecentral.com.mx

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что переход в расчетах на национальные валюты станет ответом России на новые санкции со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.
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Напомним, американские власти намерены 22 августа ввести очередные санкции против Москвы из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью.

Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

Ранее Мантуров заявил, что российские власти разработали ответные меры для нивелирования эффекта новых санкций США.

В Минфине не исключали, что Россия откажется от доллара при ведении торговли нефтью. Глава министерства Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом. По его словам, за поставки нефти можно получать евро и другие конвертируемые валюты.

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22.08.2018 12:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:08 Екб

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Переход в расчетах на нацвалюты станет ответом на новые санкции США
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