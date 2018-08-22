Переход в расчетах на нацвалюты станет ответом на новые санкции США

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что переход в расчетах на национальные валюты станет ответом России на новые санкции со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, американские власти намерены 22 августа ввести очередные санкции против Москвы из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью.

Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

Ранее Мантуров заявил, что российские власти разработали ответные меры для нивелирования эффекта новых санкций США.

В Минфине не исключали, что Россия откажется от доллара при ведении торговли нефтью. Глава министерства Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом. По его словам, за поставки нефти можно получать евро и другие конвертируемые валюты.