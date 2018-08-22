США требуют от России "немедленно освободить Сенцова"

США потребовали от России немедленно освободить осужденного за подготовку терактов Олега Сенцова, отбывающего наказание в Лабытнанги. Соответствующее заявление сделал Госдепартамент США в связи со ста днями голодовки Сенцова.

Отмечается, что США глубоко обеспокоены ухудшением здоровья Сенцова и исходят из того, что он и другие украинские граждане осуждены заведомо "незаконно".

"Мы надеемся, что российская власть освободит Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая неминуемо выльется в призывы привлечь к ответственности тех официальных представителей, которые имеют к этому отношение", - заявили в Госдепе.

Накануне вечером пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца также призвала "немедленно освободить Сенцова".

Напомним, в 2016 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских "политзаключенных".