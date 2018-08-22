В центре Перми избили финансового уполномоченного Владимира Жириновского. Возможная причина - выборы в Екатеринбурге

Депутат заксобрания Пермского края, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о нападении на финансового уполномоченного кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского по Пермскому краю, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, инцидент произошел вчера, в 14.09, в центре города, на перекрестке улиц Ленина и Плеханова. Имя и фамилию пострадавшего Олег Постников не раскрывает, говорит лишь, что он является бывшим сотрудником МВД. По словам депутата, уполномоченного жестоко избили - у него всевозможные травмы головы и сотрясение головного мозга.

"Нападавших было трое. Версия пока только одна - жена пострадавшего сейчас работает на выборах в городскую думу Екатеринбурга и неоднократно получала угрозы в свой адрес и своей семьи", - пишет Олег Постников.

Он сообщил, что подано заявление в правоохранительные органы и просит свидетелей инцидента обращаться в местную приемную ЛДПР.