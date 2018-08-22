Против напавшего с ножом на полицейских в Подмосковье возбуждено уголовное дело

По факту нападения на полицейских в подмосковном Клину возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник задержан.

Напомним, инцидент произошел на улице Котовского: в полицию поступили сигналы, что "неадекватный мужчина" бросается на людей. Прибывшие на место стражи порядка скрутили агрессора. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и нанес двум из них ранения ножом.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, задержан 23-летний местный житель. Против него возбуждено дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).

Сейчас решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.