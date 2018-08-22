Управление жилищно-коммунального хозяйства Златоуста оштрафовали за контракты на содержание дорог, заключенные без торгов

В Златоусте МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" оштрафовали на 5 тысяч рублей, а его руководителя – на 3 тысячи рублей за контракты на содержание дорог, заключенные без торгов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, учреждение дробило закупки по текущему содержанию автодорог, чтобы их стоимость не превысила 100 тыс. руб. В результате 12 договоров были заключены с единственным подрядчиком - ООО "ДРСУ".

"В 2017 и в 2018гг. было заключено по 12 договоров подряда в отношении одних и тех же объектов, и состава работ, тогда как определение подрядчика в соответствии с законодательством должно было осуществляться путем проведения электронного аукциона", - отметили в ведомстве.

Кроме того, при проведении аукциона на ремонт автомобильных дорог и сооружений заказчик не указал конкретные виды и объемы работ по ремонту каждой отдельной дороги.