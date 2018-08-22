Искать пропавшую в ямальской тундре школьницу будут квадрокоптером

Из-за труднодоступности тундры, в которой с 11 августа ищут пропавшую 15-летнюю школьницу, следователи решили использовать квадрокоптер. 23 августа для продолжения поиска в стойбище вылетят следственно-оперативная группа и сотрудники "Ямалспаса", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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Ранее девочку искали спасатели "Ямалспаса", сотрудники органов внутренних дел, родственники и добровольцы. Следователи тщательно осмотрели место происшествия, допросили местных жителей. Родители пропавшей признаны потерпевшими по возбужденному уголовному делу об убийстве. Предстоит узнать, почему у коренных жителей тундры отсутствует спутниковая и иная связь с населенными пунктами.

Напомним, 15-летняя школьница покинула стойбище 8 августа. Она ушла в тундру в 100 км от села Гыда, направляясь в гости к своему брату, чей чум располагается в 6-7 км северо-западнее их жилища, но до места так и не добралась. Родные пытались найти ее самостоятельно. Из-за отсутствия сотовой и спутниковой связи спасатели и силовики узнали о случившемся только через три дня после пропажи, 11 августа. Девочка объявлена в розыск.