В Екатеринбурге осудили родителей, дети которых погибли в пожаре

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор супругам, по неосторожности которых погибли в пожаре трое их маленьких детей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщине назначено 2 года и 10 месяцев лишения свободы, а мужчине – 3 года. Они будут отбывать наказание в колонии-поселении.

Напомним, трагедия произошла 18 февраля в квартире по улице Сиреневый бульвар: родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснули. В это время маленькие дети - двух, трех и пяти лет, остались без присмотра. Один из детей играл с зажигалкой или спичками, из-за чего и начался пожар. В результате двое скончались на месте, а третий – в машине "скорой помощи".

В силу положений Семейного кодекса РФ на родителей возложена ответственность за воспитание и развитие своих детей, забота об их здоровье.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признал состояние алкогольного опьянения супругов во время совершения данного преступления.