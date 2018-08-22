Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге пришли с обысками в метрополитен города

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге проводят обыски в ГУП "Петербургский метрополитен", передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С обысками в офис предприятия правоохранители пришли утром. Следственные действия проводится в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере "по факту поставок контрафактной продукции для нужд метрополитена".

Отмечается, что сотрудники ФСБ обыскивают помещения метрополитена, офисы подрядчиков и места жительства предполагаемых участников мошенничества.