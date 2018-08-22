Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Россию.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в рамках визита Лукашенко проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

В конце июля Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Встреча состоится в Сочи.

Перед визитом президент республики обвинил российские компании в поставке через Белоруссию продукции, которая в России отнесена к санкционной. Он отметил, что за этими организациями стоят "крупные дельцы с тяжелыми погонами".

Кроме того, Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции.Он заявил, Москва не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).