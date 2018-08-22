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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 5
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Михаил Щапов: Правительство должно отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста Мы предлагаем не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета. Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер.
22.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
22.08.2018 11:17 Мск (13:17 Екб)
политика | За рубежом
Советник Трампа заявил о рычагах давления на Россию по Сирии
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Джон Болтон (2018) | Фото: thenational.ae

Россия "застряла в Сирии", что дает Вашингтону рычаги давления на Москву в переговорах о выводе из республики иранских военных, так заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Reuters.
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По его словам, Россия рассчитывает на то, что другие страны возьмут на себя обязательства профинансировать восстановление республики после завершения конфликта.

Тегеран ранее назвал условие прекращения своего присутствия Сирии. Оно будет длиться до тех пор, пока власти не перестанут нуждаться в помощи иранских военных советников. Об этом заявил советник верховного лидера ближневосточного государства Али Акбар Велаяти.

Он также добавил, что вслед за Тегераном из Сирии ушла бы и Москва, и в таком случае руководство арабской республикой захватили бы террористы.

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22.08.2018 11:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:17 Екб

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Советник Трампа заявил о рычагах давления на Россию по Сирии
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