Советник Трампа заявил о рычагах давления на Россию по Сирии

Россия "застряла в Сирии", что дает Вашингтону рычаги давления на Москву в переговорах о выводе из республики иранских военных, так заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Reuters.

По его словам, Россия рассчитывает на то, что другие страны возьмут на себя обязательства профинансировать восстановление республики после завершения конфликта.

Тегеран ранее назвал условие прекращения своего присутствия Сирии. Оно будет длиться до тех пор, пока власти не перестанут нуждаться в помощи иранских военных советников. Об этом заявил советник верховного лидера ближневосточного государства Али Акбар Велаяти.

Он также добавил, что вслед за Тегераном из Сирии ушла бы и Москва, и в таком случае руководство арабской республикой захватили бы террористы.