На Ямале районный чиновник уволился, чтобы не отвечать за взятку

Директор МКУ "Комитет по строительству и архитектуре" Пуровского района Максим Жданов подозревается в получении в 2013 г. взятки внедорожником "Тойота ленд крузер" ценой в 2,5 млн руб. После возбуждения дела он уволился по собственному желанию, потому что были найдены нарушения в его декларации о доходах. Теперь прокуратура обжалует формулировку ухода чиновника.

В момент инкриминируемого ему преступления Жданов в статусе и.о. возглавлял департамент строительства, архитектуры и жилищной политики администрации района. Дело завели в начале июля. После этого началась проверка соблюдения чиновником законов о противодействии коррупции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала. Выяснилось, что при сдаче декларации о доходах за 2016 и 2017 гг. Жданов не сказал о покупке мотоцикла "Ямаха" и гаража в Тарко-Сале. Оба приобретения обошлись ему в 500 тыс. руб.

13 августа прокурор потребовал от главы района уволить провинившегося чиновника. 15 августа представление удовлетворено, Жданов стал фигурантом служебной проверки. Не дожидаясь ее окончания, глава департамента покинул пост. После завершения проверки будет поставлен вопрос об изменении формулировки увольнения, потому что Жданов ушел сам, дабы избежать ответственности за вменяемое ему коррупционное преступление, полагают в прокуратуре.