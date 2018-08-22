На Ямале районный чиновник уволился, чтобы не отвечать за взятку

в этот день
22.08.18
13:11
В Екб.15:11
В Минэнерго предложили еще повысить тарифы ЖКХ
Кандидатов в тюменские губернаторы привлекли к "ответу о Набиуллиной"
Прокуратура заинтересовалась поднятым со дна памятником Сталину
Главное
Переход в расчетах на нацвалюты станет ответом на санкции США, заявил Мантуров

Тема дня
"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Михаил Щапов: Правительство должно отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста Мы предлагаем не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета. Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер.
22.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 393

На Ямале районный чиновник уволился, чтобы не отвечать за взятку
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

Директор МКУ "Комитет по строительству и архитектуре" Пуровского района Максим Жданов подозревается в получении в 2013 г. взятки внедорожником "Тойота ленд крузер" ценой в 2,5 млн руб. После возбуждения дела он уволился по собственному желанию, потому что были найдены нарушения в его декларации о доходах. Теперь прокуратура обжалует формулировку ухода чиновника.
Читайте также:

В момент инкриминируемого ему преступления Жданов в статусе и.о. возглавлял департамент строительства, архитектуры и жилищной политики администрации района. Дело завели в начале июля. После этого началась проверка соблюдения чиновником законов о противодействии коррупции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала. Выяснилось, что при сдаче декларации о доходах за 2016 и 2017 гг. Жданов не сказал о покупке мотоцикла "Ямаха" и гаража в Тарко-Сале. Оба приобретения обошлись ему в 500 тыс. руб.

13 августа прокурор потребовал от главы района уволить провинившегося чиновника. 15 августа представление удовлетворено, Жданов стал фигурантом служебной проверки. Не дожидаясь ее окончания, глава департамента покинул пост. После завершения проверки будет поставлен вопрос об изменении формулировки увольнения, потому что Жданов ушел сам, дабы избежать ответственности за вменяемое ему коррупционное преступление, полагают в прокуратуре.

Другие новости по темам: Максим Жданов, администрация Пуровского района, увольнение, Тойота лэнд крузер, Ямаха, гараж
22.08.2018 11:15 Мск | Пуровский р-н | Михаил Лукашкин
13:15 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.06.2018 07:35 Мск
На Ямале чиновник мэрии обвиняется в получении взятки иномаркой








Добавить комментарий:

На Ямале районный чиновник уволился, чтобы не отвечать за взятку
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+