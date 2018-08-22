Роспотребнадзор обследовал 89% школ страны перед новым учебным годом

Роспотребнадзор рассказал о контроле за подготовкой школ предстоящему учебному году.

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, к 2018-2019 учебному году во всех субъектах страны было выдано более 16 тыс. предписаний, которые содержат 54 тыс. мероприятий, касающихся проведения ремонтов школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобретения учебной мебели, холодильного и технологического оборудования на пищеблоки и благоустройства территорий.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день реализовано около 90% всех необходимых мероприятий. В ходе проверки готовности к учебному году обследовано 89% школ с применением лабораторно-инструментальных методов исследования. Были проведены замеры уровней освещенности, исследованы пробы питьевой воды. За выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено около 25 тыс. постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму более 195 млн руб. В суды направлено более 3 тыс. дел о привлечении к административной ответственности, из которых на сегодняшний день 85% удовлетворены.

Кроме этого, с 16 августа до 4 сентября в управлениях Роспотребнадзора по субъектам страны организована ежегодная "горячая линия" для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. В прошлом году на нее поступило около 9 тыс. обращений.

Напомним, ранее Роскачество отчиталось о проверке школьной формы. Ведомство выявило нарушения в 60% образцов в ходе проверки брюк.