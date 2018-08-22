"Это уже ни в какие ворота!" В Екатеринбурге вышел третий выпуск скандальной газеты "Единой России" с незаконной агитацией

Скандал с предвыборной газетой "Уральский задел" набирает обороты. Сегодня вышел третий спецвыпуск газеты "Время для главного -3", где содержатся агитационные материалы кандидатов в гордуму Екатеринбурга первой партийной тройки "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU

Депутат - коммунист Александр Ивачев опубликовал в соцсетях фотографии нового выпуска с подписью: "Это уже ни в какие ворота!"

Напомним, что в двух предыдущих выпусках городской избирком усмотрел нарушения избирательного законодательства и решил привлечь к делу сотрудников полиции, а также Роскомнадзор по УрФО. Однако наказать хотят редакцию газеты, а не саму партию, так как не доказано, что "Единая Россия" имеет отношение к данным материалам.

Между тем, газета продолжает печататься.

"Реально, партия власти в нашем регионе провела кампанию, выпустив только одну легальную листовку. И всё. Остальные материалы выпущены подпольно, оплачены из непонятных источников, распространяются неофициально. Это что? Лидирующая партия в стране? Партия закона? Партия президента? Это мелкие жулики и мошенники! Стыдно за такую власть...", - пишет на своей странице "ВКонтакте" Александр Ивачев.

По его мнению, "Единую Россию" после этого нужно снять с выборов. Коммунисты будут снова подавать жалобу в избирком.

Ранее свердловское отделение КПРФ уже обращалось в городской избирком с жалобой на второй номер газеты "Единой России" из-за агитационных материалов. А на первый выпуск этой же газеты жаловалась партия ЛДПР. Объединив два обращения в одно, избирательная комиссия пришла к выводу, что материалы содержат агитационный характер, так как выпущены уже неоднократно и содержат признаки нескольких административных нарушений.