Глава Минприроды признал проблемы с нелегальным экспортом леса в Китай

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин признал существование проблем с незаконными вырубками леса, отправляющегося на экспорт в Китай.

"Мы недавно занимались Иркутской областью и Хабаровским краем. Есть места, где граница с Китаем близко. И когда Китай прекращает вырубку своего леса, у нас появляются игроки, которые провоцируют незаконные рубки", – рассказал он в интервью "Известиям".

В качестве мер по противодейcтвию этому, по словам министра, в тестовом режиме введена единая государственная система учета леса — ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. Кроме того началось привлечение российских космических сил для мониторинга лесного фонда.

Важной мерой станет также практическое выполнение недавно принятого закона о лесовосстановлении, обязывающего высаживать 1 га леса взамен 1 га вырубленного.

Напомним, реформа системы управления лесами, основанная на Лесном кодексе 2006 г., привела к тому, что земли лесного фонда фактически превратились в беспризорную территорию.