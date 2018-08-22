В Зауралье молодым учителям с 2019 года будут платить подъемные деньги в размере 100 тысяч рублей

С 2019 года начинающие учителя будут получать подъемные пособия в размере 100 тыс. рублей - деньги будут выделяться из региональной казны, об этом сообщил губернатор Курганской области Алексей Кокорин на съезде работников образования региона.

Ранее эти деньги получали лишь те молодые учителя, которые уезжали работать в сельскую местность.

Теперь пособия будут платить и городским специалистам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Кокорин также поручил разработать региональную программу по закреплению кадров в социальной сфере, в том числе в системе образования. В рамках программы будут проработаны вопросы выплаты молодым педагогам субсидии на оплату первого взноса по ипотеке, а также приобретение служебного жилья в селах.

"Надеемся, что эти меры в дополнение к тем, которые существуют, позволят нам закрепить кадры в системе образования", - отметил Алексей Кокорин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце июня этого года ОНФ привел подробную статистику зарплат учителей по каждому региону страны - средняя зарплата учителя в Курганской области составляет 15,8 тыс. рублей.