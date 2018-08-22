Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин не представляет будущее России без нефти и газа

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью IZ.RU сообщил, что ему трудно представить будущее России без нефти и газа.

"Мы давно живем такой экономикой. Это не просто добыча и транспортировка, такие процессы я называю "круги по воде": множество людей связано с этой экономикой", - сообщил он изданию.

На сегодняшний день крупные месторождения есть в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Многие месторождения, по словам министра, еще предстоит открыть.

"Я уверен, что это направление будет жить в стране еще долгие годы, кормить наших детей и внуков. Неправильно ставить вопрос, способны ли мы отказаться от нефтегазовой экономики. Нужно развивать новые секторы экономики, которые будут формировать налог на добавленную стоимость, уходить в более глубокую переработку углеводородного сырья на своей территории", - добавил Дмитрий Кобылкин.