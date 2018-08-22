Зауральские приставы задержали мужчину, который уклонялся от отбывания наказания в колонии строгого режима

В Кургане судебные приставы задержали мужчину, который уклонялся от наказания, к которому его приговорил суд за незаконный оборот наркотиков.

Ранее суд приговорил курганца к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, указав в приговоре о необходимости взятия подсудимого под стражу в зале суда.

"Понимая, чем ему грозит совершенное преступление, и не желая ограничивать свою свободу, мужчина на оглашение приговора не явился. Постановлением судьи он был объявлен в розыск, но установить его местонахождение долгое время не удавалось", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

В итоге, мужчину задержали судебные приставы. В ходе исполнительных действий, осуществляя принудительной привод в службу одного из должников, приставы заметили выходящего из соседнего подъезда мужчину, который был объявлен в розыск. Его немедленно задержали и передали сотрудникам полиции.

Сейчас нарушитель отправлен в колонию для отбывания наказания.