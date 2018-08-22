Медведев дал поручение наделить госинспекторов по охране окружающей среды новыми полномочиями

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам визита в Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, состоявшегося 10 августа 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

В частности трем ответственным ведомствам поручено рассмотреть вопрос о допфинансировании землеустроительных работ для внесения в реестр о границах особо охраняемых природных территорий.

"Минприроды России (Д.Н.Кобылкину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) поручено проработать вопрос о дополнительном финансировании землеустроительных работ в целях внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зонах", - говорится в тексте поручения. О результатах ведомства обязали отчитаться до 10 сентября 2018 г.

Также Медведев поручил наделить госинспекторов по охране окружающей среды новыми полномочиями. "Минприроды России (Д.Н.Кобылкину), Росприроднадзору (А.М.Амирханову) поручено проработать вопрос о расширении полномочий государственных инспекторов в области охраны окружающей среды для выполнения ими задач на территориях, граничащих с особо охраняемыми природными территориями", - отметили в кабмине. О результатах этой работы в правительство поручено доложить до 17 сентября 2018 г.