"Неадекватный мужчина" с ножом бросался на прохожих в Клину. При задержании он ранил полицейских

Двое полицейских получили ранения при задержании вооруженного ножом мужчины в подмосковном Клину.

Инцидент произошел на улице Котовского. В полицию поступили сообщения, что "неадекватный мужчина" бросается на людей, передает "Интерфакс".

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и нанес двум из них ранения ножом.

Полицейские госпитализированы. Нападавшего доставили в отдел полиции.

Напомним, 20 августа в Чечне вооруженные ножами боевики предприняли попытку проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД по Чеченской Республике. Молодые люди напали на двух полицейских с ножами, ранив их. После этого к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв.

Еще один инцидент произошел вблизи Грозного: водитель "Мерседеса" пытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД на посту по улице Ханкальской, после чего полицейскими был объявлен план "Перехват".

Выяснилось, что все нападвшие были подростками.