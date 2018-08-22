"Народный пляж" на озере Увильды требуют через суд вернуть государству

История с ограждением "народного пляжа" на озере Увильды получила продолжение – начата доследованная проверка в отношении администрации Кузнецкого сельского поселения и сотрудников местного отделения Росреестра. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Пашин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тема ограждения так называемого "народного" пляжа и недопуска людей к озеру Увильды после моего депутатского запроса получила продолжение. Ранее от собственников потребовали снести забор и вернуть берегу первоначальный вид, были направлены иски о прекращении права собственности на эти земельные участки. Кроме того, в отношении собственников возбуждено дело об административном правонарушении. Начата доследованная проверка в отношении администрации Кузнецкого сельского поселения и сотрудников местного отделения Росреестра", - написал он на своей странице в соцсети.

Ранее после жалоб местных жителей, которые не могли свободно пройти на берег озера из-за забора, минэкологии Челябинской области начало административное расследование в отношении владельцев земельных участков на озере Увильды по вопросу ограничения свободного доступа к береговой линии. Было установлено, что по периметру участков возведено металлическое ограждение, а проход к берегу озера платный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, земельный участок площадью 8 тыс. 765 кв. м, который относится к землям особо охраняемых природных территорий, был предоставлен на праве общей долевой собственности двум гражданам.

Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить права собственности на земельный участок, а "владельцев" обязать демонтировать металлическое ограждение и провести рекультивацию поврежденных слоев почвы. Иск прокуратуры был принят к производству, следующее заседание назначено на 11 октября.