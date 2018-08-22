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Новости
22.08.2018 09:29 Мск (11:29 Екб)
экономика | Курганская область
Высокие энерготарифы для бизнеса в Зауралье отпугивают иногородних инвесторов от резидентства в ТОСЭР
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инвестиционный совет, правительство Курганской области (2018) | Фото:Накануне.RU

В правительстве Курганской области состоялось заседание инвестиционного совета, его возглавил губернатор региона Алексей Кокорин, передает корреспондент Накануне.RU.
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Основной темой для разговора стало состояние инвестиционного климата в области, а также некоторые проблемы, возникающие у потенциальных инвесторов. Руководитель департамента экономразвития Зауралья Сергей Токарев отметил, что за первые 6 месяцев этого года показатели региона по сравнению с другими субъектами РФ довольно неплохие.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в апреле этого года Алексей Кокорин докладывал, что в марте моногорода Далматово и Варгаши получили статус территорий опережающего социально-экономического развития. 5 апреля в Минэкономразвития России была одобрена еще одна заявка на создание ТОСЭР по городу Катайску.

инвестиционный совет, правительство Курганской области(2018)|Фото:Накануне.RU

В Варгашах уже появился первый резидент - на днях рассматривалась заявка ООО "Индустрия ПРО" на осуществление деятельности на ТОСЭР и реализацию проекта "Производство изделий из стеклопластика и древесно-полимерных композитов". Планируемый объем инвестиций - не менее 25,8 млн рублей. До конца года будет создано 10 рабочих мест. После обсуждения проекта оказалось, что он соответствует всем требованиям, и 9 августа было подписано соглашение между департаментом экономического развития, как уполномоченным органом правительства Курганской области по заключению соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития моногородов, и ООО "Индустрия ПРО". После внесения инвестора Министерством экономического развития Российской Федерации в Реестр резидентов ТОСЭР моногородов, резиденту будут предоставлены льготы по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу, платежи во внебюджетные фонды уменьшатся с 30 % до 7,6%.

налоговые льготы для резидентов(2018)|Фото:

На заседании совета выступил заместитель руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном округе Александр Василевский. Он отметил, что агентством стратегических инициатив с 2014 года проводится национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах. Для этого в каждом регионе создается экспертная группа по оценке внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

Александр Василевский(2018)|Фото:Накануне.RU

"Мы видим федеральную статистику по улучшению показателей инвестиционного климата в Курганской области. При реализации "дорожной карты" нужно обращать внимание на некоторые вещи - подключение к электросетям, например. Другие регионы тоже не будут стоять на месте, они тоже будут двигаться вперед", - отметил Василевский.

Выступая перед собравшимися, первый заместитель главы Варгашинского района Марина Ошнурова отметила, что главный фактор, который отпугивает от района потенциальных инвесторов и резидентов - это высокие тарифы на электроэнергию.

"Это главный фактор для наших возможных резидентов. Они видят, что энерготарифы в других, тех же соседних регионах ниже, чем в Курганской области", - отметила чиновница.

В конце мая этого года на собрании Курганского регионального отделения "Союза промышленников и предпринимателей" его председатель Сергей Муратов обозначил основные проблемы отрасли - нехватка кадров и, как раз, высокие энерготарифы. Тогда Муратов в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отметил, что Зауралье сегодня очень резко отличается по сравнению с другими регионами страны по показателям стоимости электроэнергии для бизнеса.

"У нас они выше и мы заранее уже неконкурентоспособны. Мы будем обращаться к губернатору Курганской области Алексею Кокорину с идеей выхода на Правительство РФ в том, чтобы наши тарифы уровнять в среднем с показателями по всему УрФО", - отметил тогда Муратов.

На сегодняшний день пока данная проблема не решена.

Марина Ошнурова также рассказала в целом о ТОСЭР "Варгаши". Он создан в целях содействия развитию поселка, который относится к моногородам, путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Администрация Варгашинского района и Варгашинского поссовета совместно проводят работу с инвесторами - потенциальными резидентами ТОСЭР по формированию заявок об осуществлении деятельности на территории моногорода.

процедура подачи заявки для резидентов ТОСЭР(2018)|Фото:

"Для реализации инвестиционных проектов на территории имеются инвестиционные площадки. В Варгашах создан управляющий совет по развитию территории моногорода, который сопровождает проекты инвесторов.Администрации Варгашинского поссовета удалось привлечь общественное внимание к проблемам водоснабжения, газоснабжения и благоустройства. На территории поссовета за период с 2012 по 2016 годы построено более девяти километров водопроводных сетей. Более 150 домовладений получили гарантированное централизованное водоснабжение. Построено более двух километров газопровода и более 200 квартир переведено на природный газ", - отметила Марина Ошнурова.

18 июля в ходе своей рабочей поездки в Курганскую область полпред президента в УрФО Николай Цуканов пообещал губернатору Зауралья и местному бизнес-сообществу разобраться с высокими энерготарифами для бизнеса в регионе. Он также отметил, что займется привлечением новых инвесторов в Курганскую область.

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22.08.2018 09:29 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
11:29 Екб

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Высокие энерготарифы для бизнеса в Зауралье отпугивают иногородних инвесторов от резидентства в ТОСЭР
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