УВЗ готовится создать новый тяжелый танк на платформе "Армата"

АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") готовится создать новый тяжелый танк на платформе "Армата" со 152-миллиметровой пушкой.

В настоящее время в сухопутных войсках проходят испытания танки Т-14 "Армата" с орудиями калибра 125 мм. Впервые в истории мирового танкостроения боевая машина получила "необитаемую" башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. В армию планируется поставить 100 таких машин.

"Технический задел для создания танка на платформе "Армата" с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком - Министерством обороны России", - сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на "Армату".