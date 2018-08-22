Полпредом президента в ПФО может стать соратник Путина по службе в ГДР

Полпредом президента в Приволжском федеральном округе вместо Михаила Бабича, которого прочат на пост посла в Белоруссии и спецпредставителя президента РФ в этой стране, могут назначить Евгения Школова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, профильный комитет Госдумы поддержал назначение Бабича на пост посла России в Белоруссии, Москва уже запросила в Белоруссии предварительное согласие на назначение. О том, что его может сменить Школов, сообщает телеграмм-канал Давыдов.Индекс.

Евгений Школов родился 31 августа 1955 г. в Дрездене, в семье советского разведчика. После работы конструктором на фабрике имени Крупской ушел в КГБ, где, по официальной биографии, проходил действительную военную службу. В 1980-х вместе с Владимиром Путиным работал в резидентуре в ГДР, где сидел с будущим главой России в одном кабинете.

Позже два года – в 2011-12 гг. – был председателем совета директоров корпорации "Уралвагонзавода". 23 мая 2012 г. стал помощником главы государства, получив кураторство над управлением президента по вопросам госслужбы и кадров, этот пост он занимал до лета 2018 г.. С 11 апреля 2013 г. Школов является уполномоченным по проверке деклараций чиновников. 7 июня того же года указом президента назначен уполномоченным по антикоррупционным проверкам. Весной нынешнего года попал под американские санкции. В новый состав Администрации президента, после утверждения Путина на очередной президентский срок, не вошел.