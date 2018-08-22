На Среднем Урале судебные приставы за долги арестовали автомобиль-рефрижератор

На Среднем Урале судебные приставы за долги арестовали дорогостоящий грузовой автомобиль-рефрижератор.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, владелец авто задолжал юридическому лицу 1 млн 250 тыс. руб., но погашать задолженность не торопился. Тогда судебным приставом-исполнителем был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника и ограничение в праве выезда за границу.

Тот предоставил свой залоговый автомобиль-рефрижератор марки "Вольво FM9 260" 2004 года выпуска. Имущество было арестовано и оставлено на ответственное хранение представителю взыскателя. Теперь, если в установленный срок задолженность не будет погашена, машину продадут на торгах Росимущества, а все полученные деньги перечислят взыскателю.

Как сообщало Накануне.RU, недавно у жителя Краснодара арестовали вертолет за долг в 53 млн руб.